Hummels yetersiz Savic gündemde

Şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerinin açık ara gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezon taraftarını mutlu etmeye kararlı. Güçlü bir kadro kurulurken iyi bir stoper takviyesi şart görülüyor. Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, geçen hafta Almanya'ya giderek Borussia Dortmund-Stuttgart maçını takip etmişti. Aybaba'nın özellikle Salih Özcan için gittiği ve bu transferde ısrarcı olduğu belirtilirken, Mats Hummels'in de durumu takip edildi.
Ancak 35 yaşındaki Alman futbolcunun performansı, Aybaba'yı memnun etmedi ve Hummels, listenin son sırasına çekildi.
Ara transferde kadroya dahil edilmek istenen Atletico Madridli Stefan Savic yeniden gündeme alındı. 33 yaşındaki Karadağlı stoperin sözleşmesi 1 yıl daha devam ederken, oyuncuyla anlaşılması durumunda Atletico'nun kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.
MERT İYİLEŞTİ, SALİH YETİŞMEDİ
Başakşehir maçında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan kaleci Mert Günok
'un kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti. Tecrübeli file bekçisi kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi ve maça yetişti. Salih Uçan
'ın ise kasığından yaşadığı sorun geçmedi. Tecrübeli orta saha, maçta görev alamayacak ancak kupaya yetişmesi bekleniyor.
ELLER ÖPÜLDÜ, ŞEKERLER YENDİ
Süper Lig'de cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, takım bayram coşkusunu da yaşadı. Santos tüm oyuncularına tek tek iyi bayramlar dilerken, genç futbolculardan Semih Kılıçsoy ile Emrecan Terzi büyüklere kolonya tutup, şeker ve çikolata ikram etti.