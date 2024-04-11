Hummels yetersiz Savic gündemde

Şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerinin açık ara gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezon taraftarını mutlu etmeye kararlı. Güçlü bir kadro kurulurken iyi bir stoper takviyesi şart görülüyor. Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, geçen hafta Almanya'ya giderek Borussia Dortmund-Stuttgart maçını takip etmişti.Ancak 35 yaşındaki Alman futbolcunun performansı, Aybaba'yı memnun etmedi ve Hummels,Ara transferde kadroya dahil edilmek istenen Atletico Madridli Stefan Savic yeniden gündeme alındı.Başakşehir maçında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan kaleci'un kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti. Tecrübeli file bekçisi kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi ve maça yetişti.'ın ise kasığından yaşadığı sorun geçmedi. Tecrübeli orta saha, maçta görev alamayacak ancak kupaya yetişmesi bekleniyor.Süper Lig'de cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, takım bayram coşkusunu da yaşadı. Santos tüm oyuncularına tek tek iyi bayramlar dilerken, genç futbolculardan Semih Kılıçsoy ile Emrecan Terzi büyüklere kolonya tutup, şeker ve çikolata ikram etti.