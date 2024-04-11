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Giriş Tarihi: 11.4.2024

ManU ve Ronaldo’dan Ramazan Bayramı mesajı

ManU ve Ronaldo’dan Ramazan Bayramı mesajı
Futbol dünyasından Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kutlama mesajı geldi. Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın de formasını giydiği Manchester United da özel bir video ile kutlama mesajı yayımladı. 25 yaşındaki oyuncu, "Merhaba Manchester United taraftarları. Altay burada. Bir şey söylemek istiyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hepinize selam ve sevgiler" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" mesajını paylaştı.
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ManU ve Ronaldo’dan Ramazan Bayramı mesajı
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