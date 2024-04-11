ManU ve Ronaldo’dan Ramazan Bayramı mesajı

Futbol dünyasından Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kutlama mesajı geldi. Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın de formasını giydiği Manchester United da özel bir video ile kutlama mesajı yayımladı. 25 yaşındaki oyuncu, "Merhaba Manchester United taraftarları. Altay burada. Bir şey söylemek istiyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hepinize selam ve sevgiler" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından,mesajını paylaştı.