SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya Okay Yokuşlu

Beşiktaş'ta sezon sonunda büyük değişim yaşanması beklenen yerlerin arasında orta saha hattı da geliyor. Salih Uçan ile yaşanan sözleşme krizi sonrasında Beşiktaş Yönetimi, rotayı alternatif isimlere kırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki isimlerden biri de Okay Yokuşlu. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında sözleşmesinin bitecek oluşu, bu transferin önünü açıyor.

GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Beşiktaş Yönetimi, Okay için görüşmelerini hızlandıracak. Piyasa değeri 3 milyon Euro bandında olan Okay'la Trabzonspor da ilgileniyor. Başarılı oyuncunun da Süper Lig'e dönmeye olumlu baktığı ifade edildi. (Fanatik)