SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener, Kamada için devreye girdi

Bonservisi elinde olan futbolculara öncelik veren Kanarya, Galatasaray'ın da istediği Daichi Kamada'yı listesine aldı. Yönetim, Japon oyuncuyu transfer ederek hem bonservis bedeli ödemek istemiyor hem de Uzak Doğu pazarına açılmak istiyor.

DAICHI KAMADA KİMDİR?

Daichi Kamada, 5 Ağustos 1996'da Japonya'nın Ehime kentinde dünyaya geldi. Futbola Higashiyama altyapısında başladı. 2015 Şubat'ta Sagan Tosu'na transfer olan Kamada, 2017 yazında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu. 2018 yılında VV St. Truiden'e 1 yıl kiralık forma giydikten sonra, kariyerini Alman ekibinde 2023 yılına kadar sürdürdü. Sezon başında sözleşmesinin bitmesinin ardından Lazio ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. Opsiyonu kullanılmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

