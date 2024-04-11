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Giriş Tarihi: 11.4.2024 13:57

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'yi Roma istiyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde’yi Roma istiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde'nin Olympiakos maçında hem milli takım yetkilileri hem de Roma'nın scout ekibi tarafından takip edileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken Jayden Oosterwolde, Yunanistan'da mercek altında olacak. 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, hem milli takım yetkilileri tarafından izlenecek hem de İtalyan ekibi Roma'nın scout ekibi tarafından takip edilecek.

Roma'nın kurmaylarının, bu sezon 40 resmi maçta 2963 dakika süre alan ve 2 gol atan genç oyuncuyu daha sonra İstanbul'da da izleyeceği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Oosterwolde, hem stoper hem de sol bek mevkilerinde takıma katkı veriyor. Piyasa değeri 11 milyon Euro civarında olan futbolcu için tekliflere açık olan yönetimin kafasındaki rakam 15 milyon Euro.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'yi Roma istiyor
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