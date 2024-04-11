SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan her alanda zirvede

TARAFTARDAN KASAYA 1.2 MİLYARLIK GELİR

1 Haziran 2022-28 Şubat 2023 arasında 1 milyar TL'ye yaklaşan kulüp hasılatı, bir yılda 4.6 milyar TL'ye yükseldi. Özellikle locakombine gelirlerinde rekor artış gözlendi, maçlarda kapalı gişe olan RAMS Park'tan Galatasaray'ın kasasına 1.2 milyar TL girdi.

Özbek başkanlığındaki yönetim, sponsorlukisim hakkı-reklam anlaşmalarında 900 milyon TL seviyesine yaklaştı. Şampiyonlar Ligi sayesinde Avrupa kupalarından 861 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon Euro'yu da kâr hanesine ekledi.