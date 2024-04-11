SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: David Di Michele: Zaniolo, İtalya’ya dönecek

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için flaş bir açıklama geldi. İtalya'nın eski yıldızlarından David Di Michele, ülke basınına yaptığı açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun yeni sezonda Serie A'da forma giyeceğini söyledi.

"OLGUNLAŞMASI GEREKİYOR"

CalcioNapoli24'e konuşan Michele ayrıca, "Zaniolo önemli bir oyuncu. Ancak Zaniolo'nun olgunlaşması gerekiyor. Roma'dan sonra birkaç yıl kaybetti. İngiltere deneyimi cennet gibi değildi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan oyuncu, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma geri dönecek. Villa'da bu sezon 34 maçta 3 gol katkısı veren Zaniolo'nun Cimbom ile kontratı 2027'de sona erecek. Zaniolo, Galatasaray'da oynadığı 11 maçta 5 gol attı, 1 de asist kaydetti.