SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Torreira’ya Boca kancası! Galatasaray 15 milyon Euro istiyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların yıldızına Güney Amerika'dan dev kulübün kanca attığı belirtildi. Arjantin basınında yer alan habere göre; Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ın Lucas Torreira ile ilgilendiği aktarıldı. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon kadrosunu önemli isimlerden kurmak istediği kaydedildi. Arjantin ekibinin hedefindeki isimler arasında Lucas Torreira'nın da yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın vazgeçilmez yıldızı için talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Uruguaylı orta saha için 15 milyon Euro'nun altındaki rakamlara pazarlıklara başlamayacağı kaydedildi. Lucas Torreira bu sezon Galatasaray'da 40 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol attı ve 2 asist üretti. Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Montevideo Wanderers altyapısında futbola başlayan Lucas Torreira daha sonra Delfino Pescara, Sampdoria, Atletico Madrid, Fiorentina ve Arsenal'da oynadı. Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonu başında tecrübeli futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'nda 40 müsabakada forma şansı buldu. (Fanatik)

