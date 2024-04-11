Thomas Meunier yeniden doğdu!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, kısa sürede farkını gösterip, taraftara kendini hayran bıraktı.Son olarak Konyaspor deplasmanında Trezeguet'ye golü attıran 32 yaşındaki sağ bek, böylelikle Karadeniz ekibinde 8 maçta, 4 asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.ve birçok kupakaldıran Meunier, son1,5 sezonda Alman ekibi iletüm kulvarlarda çıktığı 24maçta sadece 1 asist yapabilmişti.Deneyimli futbolcu,bu anlamda Trabzonspor'daadeta ikinci baharınıyaşıyor.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayarak, son dönemde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezon oynandığını belirten Başkan,Anadolu Kulüplerinin haklarını koruyan, şeffaf bir anlayışı, gerçek adaleti, basiretli ve kararlı bir yönetimi, dürüstlüğü ve haksızlığa karşı dimdik duran yöneticileri arayacağız.ifadelerini kullandı.Süper Lig'de üçüncülük mücadelesinde takipçisi Beşiktaş ile farkı açmayı hedefleyen Trabzonspor, yarın Sivasspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Rakip analizini tamamlayarak oyuncularıyla paylaşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, özellikle defans hattına dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.