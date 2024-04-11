Thomas Meunier yeniden doğdu!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, kısa sürede farkını gösterip, taraftara kendini hayran bıraktı. Bordo-mavili formayı ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında sırtına geçirerek ilk asistini yapan Belçikalı oyuncu, ardından ligde çıktığı ilk iki karşılaşmada da gol pasını vererek alınan galibiyetlerde başrolü oynadı.
Son olarak Konyaspor deplasmanında Trezeguet'ye golü attıran 32 yaşındaki sağ bek, böylelikle Karadeniz ekibinde 8 maçta, 4 asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.
EN İYİ DÖNEMİ PSG'DEYDİ
Kariyerinde Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde forma giyen
ve birçok kupa
kaldıran Meunier, son
1,5 sezonda Alman ekibi ile
tüm kulvarlarda çıktığı 24
maçta sadece 1 asist yapabilmişti.
Deneyimli futbolcu,
bu anlamda Trabzonspor'da
adeta ikinci baharını
yaşıyor. Meunier, kulüp kariyerindeki en fazla gol katkısını 2017-18'de PSG formasıyla 24 maçta 4 gol-4 asistle vermişti.
'İSTANBUL DAYATMASINA TESLİM OLMAYACAĞIZ'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayarak, son dönemde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezon oynandığını belirten Başkan, "Yeni sezonda TFF'de ve MHK'de yeni bir yapı kurulacaktır. Kurulurken de her zaman olduğu gibi bir 'oldu-bitti' hesabı yaparak, kendilerine aynı anlayışla yol arkadaşı arayanların, benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz.
Anadolu Kulüplerinin haklarını koruyan, şeffaf bir anlayışı, gerçek adaleti, basiretli ve kararlı bir yönetimi, dürüstlüğü ve haksızlığa karşı dimdik duran yöneticileri arayacağız. Bu yolda İstanbul kulüplerinden gelen dayatmalara ve emrivakilere asla destek olmayacak, 'evet' demeyeceğiz"
ifadelerini kullandı.
FIRTINA YİĞİDO'YA KİLİTLENDİ
Süper Lig'de üçüncülük mücadelesinde takipçisi Beşiktaş ile farkı açmayı hedefleyen Trabzonspor, yarın Sivasspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Rakip analizini tamamlayarak oyuncularıyla paylaşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, özellikle defans hattına dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.