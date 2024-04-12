100’ümüzü güldürdüler!

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), henüz 23 yaşına girmemiş oyuncuların son 6 ayda artan piyasa değerlerini gözler önüne sererken çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.Juventus'un 10 numaralı formayı teslim etmeye hazırlandığı ve sözleşme uzatmayı planladığı 18 yaşındaki Kenan Yıldız, 21 milyon Euro'luk yükselişle 54'üncü olurken piyasa değeri 23 milyon Euro'ya tırmandı. Beşiktaş'ın parlayan yeteneği Semih Kılıçsoy da 13 milyon Euro artış sağlayarak listeye 93. basamaktan giriş yaparken toplam değeri ise 15 milyon Euro'ya yükseldi.Listenin zirvesinde 134 milyon Euro artan Barcelona'nınyer aldı. Sıralama;veşeklinde devam etti.