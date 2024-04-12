40 maçta 25 farklı defans

Olympiakos maçında F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın özellikle savunma tercihleri tartışma konusu oldu. Deneyimli hoca, rakibin en tehlikeli oyuncusu Masouras'ı durdurabilmek amacıyla sol bekte defans yönü daha kuvvetli olan Jayden Oosterwolde'yi ilk 11'de sahaya sürerken sezonun flaş ismi Ferdi Kadıoğlu'nu yedek soyundurdu.Sarı-lacivertli takımda bu sezon özellikle defansta istenilen istikrar bir türlü sağlanamadı.Olympiakos karşılaşmasınının ilk 11'inde savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Bu oyuncular, ilk kez birlikte şans buldu. Adana Demirspor maçında görevini İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Dominik Livakovic yeniden kaleye geçti.Defansta yapılan hatalarda başrol Çağlar'a aitti. İlk golde, topun rakibine gitmesine neden olan tecrübeli futbolcu, ikincisinde ofsaytı bozdu. 3. golde ise rakibin şutuna engel olamadı. Çağlar, maçtan sonradedi.Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Olympiakos maçının 43. dakikasında sağ dizinden sakatlandı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan 24 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-lacivertli oyuncu, ilk müdahalenin ardından sedye ile kenara alındı. Becao da kasığındaki problem nedenyile 84. dakikada yerini Bonucci'ye bıraktı. Oosterwolde ve Becao'nun durumlarının İstanbul'da yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.Maç kapalı gişe oynandı. Yoğun tezahürat nedeniylefutbolcular birbirini duymaktazorlandı. Bir pozisyondaBecao, Livakovic'ekulaklarını gösterip 'duymuyorum'işareti yaptı. Dzekoise kendisine yönelik tepkilersonrası, Yunan taraftarlaraformasının göğsündekiTürk bayrağını gösterdi.Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Favori olmadığımız bir maçta galibiyet aldık. 3-0 sayı öndeydik ve tur atladığımızı düşünüyorduk, şimdi 2. maçta tur atlamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Pozisyon vermeden tehlikeler yaratıyorduk.Panathinaikos'la Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk için mücadele eden teknik direktör Fatih Terim Olympiakos- Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a giden Türk basın mensuplarını ağırladı. Deneyimli çalıştırıcı, maç öncesi gerçekleştirilen organizasyonda gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti. Olympiakos müsabakasanda Fenerbahçe'ye başarılar dileyen Fatih Terim, Yunanistan'daki yaşamı sorulması üzerine deyanıtını verdi.