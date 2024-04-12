Olympiakos maçında F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın özellikle savunma tercihleri tartışma konusu oldu. Deneyimli hoca, rakibin en tehlikeli oyuncusu Masouras'ı durdurabilmek amacıyla sol bekte defans yönü daha kuvvetli olan Jayden Oosterwolde'yi ilk 11'de sahaya sürerken sezonun flaş ismi Ferdi Kadıoğlu'nu yedek soyundurdu. Ferdi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu.
LİVAKOVİC YENİDEN KALEYİ ALDI
Sarı-lacivertli takımda bu sezon özellikle defansta istenilen istikrar bir türlü sağlanamadı. İsmail Kartal, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde (Eleme turları hariç) 40 maçta 25 farklı defans ile sahaya çıktı.
Olympiakos karşılaşmasınının ilk 11'inde savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Bu oyuncular, ilk kez birlikte şans buldu. Adana Demirspor maçında görevini İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Dominik Livakovic yeniden kaleye geçti.
ÇAĞLAR: ÖZÜR DİLİYORUM
Defansta yapılan hatalarda başrol Çağlar'a aitti. İlk golde, topun rakibine gitmesine neden olan tecrübeli futbolcu, ikincisinde ofsaytı bozdu. 3. golde ise rakibin şutuna engel olamadı. Çağlar, maçtan sonra "Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum"
dedi.
OOSTERWOLDE VE BECAO ŞOKU
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Olympiakos maçının 43. dakikasında sağ dizinden sakatlandı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan 24 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-lacivertli oyuncu, ilk müdahalenin ardından sedye ile kenara alındı. Becao da kasığındaki problem nedenyile 84. dakikada yerini Bonucci'ye bıraktı. Oosterwolde ve Becao'nun durumlarının İstanbul'da yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
TÜRK BAYRAKLI TEPKİ
Maç kapalı gişe oynandı. Yoğun tezahürat nedeniyle
futbolcular birbirini duymakta
zorlandı. Bir pozisyonda
Becao, Livakovic'e
kulaklarını gösterip 'duymuyorum'
işareti yaptı. Dzeko
ise kendisine yönelik tepkiler
sonrası, Yunan taraftarlara
formasının göğsündeki
Türk bayrağını gösterdi.
FAVORİ DEĞİLDİK AMA KAZANDIK!
Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Favori olmadığımız bir maçta galibiyet aldık. 3-0 sayı öndeydik ve tur atladığımızı düşünüyorduk, şimdi 2. maçta tur atlamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Pozisyon vermeden tehlikeler yaratıyorduk. Penaltıdan itibaren rakip tehdit etmeye başladı. Tur için aynı şansa sahibiz."
TERİM, KARŞILAŞMA ÖNCESİ KANARYA'YA BAŞARI DİLEDİ!
Panathinaikos'la Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk için mücadele eden teknik direktör Fatih Terim Olympiakos- Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a giden Türk basın mensuplarını ağırladı. Deneyimli çalıştırıcı, maç öncesi gerçekleştirilen organizasyonda gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti. Olympiakos müsabakasanda Fenerbahçe'ye başarılar dileyen Fatih Terim, Yunanistan'daki yaşamı sorulması üzerine de "Keyfim yerinde. Ben mutluyum, ekibim mutlu"
yanıtını verdi.