Aston Villa bir adım önde: 2-1

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakiplerinden Aston Villa ile Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, İngiltere'de kozlarını paylaştı.Ada ekibinin gollerini 13. dakikada Watkins ve 56. dakikada John McGinn kaydetti. Lille'in tek golünü 84'te Diakite kaydederken,Konferans'ta diğer sonuçlar: C.Brugge-PAOK: 1-0, V.Plzen-Fiorentina: 0-0.Milan-Roma: 0-1, B.Leverkusen-West Ham: 2-0, Livarpool-Atalanta: 0-3, Benfica-Marsilya: 2-1.