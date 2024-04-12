Aston Villa bir adım önde: 2-1

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakiplerinden Aston Villa ile Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, İngiltere'de kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Ada ekibinin gollerini 13. dakikada Watkins ve 56. dakikada John McGinn kaydetti. Lille'in tek golünü 84'te Diakite kaydederken, Yusuf 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Konferans'ta diğer sonuçlar: C.Brugge-PAOK: 1-0, V.Plzen-Fiorentina: 0-0. UEFA Avrupa Ligi:
Milan-Roma: 0-1, B.Leverkusen-West Ham: 2-0, Livarpool-Atalanta: 0-3, Benfica-Marsilya: 2-1.