Draguş tamam sıra Liege’de

Trabzonspor'un transfer çalışmalarının odağındaki isimlerden birisi Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Draguş. 24 yaşındaki oyuncuyla bir süredir menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde gelecek sezon bordo- mavili formayı giymesi konusunda prensip anlaşmasına varılırken, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Belçika kulübü Standard Liege ise henüz onay vermedi.Rumen santrforun, Karadeniz ekibinden gelen teklif sonrası oldukça heyecanlı olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi.Trabzonspor, 32. haftanın açılış maçında bugün Sivasspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde sakat olan Hüseyin Türkmen dışında eksik bulunmuyor. İyileşen Onuachu ile kart cezası sona eren Enis Destan, teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekliyor.