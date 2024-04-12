İngiltere ‘ofsaytta’ Türkiye’yi örnek aldı

İngiltere, ofsayt tartışmalarını bitirmek için Türkiye'de uygulanmaya başlanan sistemi kullanacak. Ada'da gelecek sezondan itibaren 'teknolojisine geçilecek. Açıklamada, dün toplanan Premier Lig yönetimi, kulüplerin oybirliğiyle bu sisteminin kullanılmasını kabul etti.Bu teknoloji, maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı noktayı aynı anda takip ederek görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştıracak.Türkiye, Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez bu teknolojiye geçen ülke olmuştu.