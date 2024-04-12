İngiltere ‘ofsaytta’ Türkiye’yi örnek aldı

İngiltere, ofsayt tartışmalarını bitirmek için Türkiye'de uygulanmaya başlanan sistemi kullanacak. Ada'da gelecek sezondan itibaren 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'
teknolojisine geçilecek. Açıklamada, dün toplanan Premier Lig yönetimi, kulüplerin oybirliğiyle bu sisteminin kullanılmasını kabul etti. Uygulamanın sonbahardaki milli aralardan birinin ardından tanıtılmaya hazır olması bekleniyor.
Bu teknoloji, maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı noktayı aynı anda takip ederek görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştıracak. 'Yarı Otomatik Ofsayt' sistemi, ülkemizde 13 Ocak'ta Başakşehir-Alanya maçından sonra uygulanmaya başlanmıştı.
Türkiye, Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez bu teknolojiye geçen ülke olmuştu.