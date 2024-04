Kadıköy’de görüşürüz

3-0 geriye düşen takıma Tadic penaltısı ile umut olurken, İrfan Can da skoru 3-2'ye getirip can verdi. Milli futbolcu bu sezon 41. resmi maçında Tadic gibi 15. golüne ulaştı. Avrupa'da 5. kez fileleri havalandırdı.İrfan Can Kahveci 3-0'dan 3-2'ye gelen skoru şöyle yorumladı: "İlk yarıda 2. topları alamadık ve yumuşak kaldık. 3-3 de yapabilirdik ama ben inanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İkinci yarı 3-0'dan sonra uyanış gibiydi. Konferans Ligi'nde rotasyon oluyor ama biz tüm takım arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ben fiziksel olarak gayet iyiyim. Bir ara yerde kalmam, Osayi'nin kramponlarını değiştirmesine fırsat oluşması içindi. İstanbul'da takımıma inanıyor ve tur için güveniyorum."İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda 5 gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu. Listenin ilk sırasında 6 golle Tuncay Şanlı yer alırken (2006-07), 5 gollü isimler Tuncay Şanıl (2004- 05), Semih Şentürk (2008-09) ve İrfan Can Kahveci (2023-24) oldu.Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı 68'de ağlara gönderip takımı umutlandıran Dusan Tadic, bu sezon tüm kulvarlarda 10. penaltı golünü Olympiakos'a attı. 4 penaltıda başarılı olamayan Sırp yıldız, sarı-lacivertli forma ile 48. resmi maçında 15. golüne ulaştı. Bu sezon Avrupa kupalarındaki 6. golünü atan Dusan Tadic, 2018-19'dan bu yana (Ajax-9 gol) bu turnuvalarda en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.Olympiakos'a penaltıdan bir gol atan Tadic, oyun ve skor için "Sonuçtan memnun olmadığımızı söylemek istiyorum. Maça iyi başladık ama sebepsiz goller yedik. Biraz daha kendimizi ittirmeye çalıştık. Rakibe çok uzak kaldık defansif anlamda. Onlara alan vermememiz gerektiğini konuşmuştuk ama eksik kaldık. Son 30 dakika çok iyiydik. 3-0'dan 3-2'ye dönmemiz pozitif bir işaret ama biz Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak isteriz. Adımızı yarı finale yazdırma hedefindeyiz" dedi.Maçta en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan ve şut pası veren oyuncu Dusan Tadic oldu. Penaltıdan fileleri bulan F.Bahçe'nin Sırp yıldızı, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. 3 şut pası verdi. 10 ikili mücadeleden 6'sını kazandı.