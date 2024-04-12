Son 7 finale dev prim

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray 2 puan farkla liderliğini koruyor.Yönetim, oyuncuları motive etmek için her yolu denerken primlerle takıma desteğini gösterecek. Kalan 7 maça final olarak bakan teknik heyet, taktik hazırlıkları yaparken yönetim de kesenin ağzını açarak prim verme kararı aldı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, her karşılaşmaya farklı seviyede prim dağıtırken en yükseği ise F.Bahçe mücadelesinde olacak.Ligde 12 haftadır kazanan Galatasaray son dönemde zorlanıyor ancak Mauro İcardi sayesinde sonuç alıyor. Sakat sakat oynadığı maçlarda penaltılar dışında tabelayı değiştiremeyen Tangocu, iyileşir iyileşmez gollerini atmaya başladı. Rizespor maçında suskunluğuna son veren Arjantinli 9 numara,veFenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa'da topla buluştuğu ilk ve tek pozisyonda ağları bulan Mauro İcardi havaya girdi. Geçen sezon son 5 haftada attığı gollerle Aslan'ı şampiyonluğa taşıyan İcardi'nin sıradaki rakibi Alanyaspor'a da şansı tutuyor. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü geçen sezon bu takıma atan yıldız oyuncu,Şanlıurfa dönüşünde iki gün dinlenen Galatasaray'da bayram izni sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da toplanarak Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray tam kadro çalışıyor.