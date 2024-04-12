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Giriş Tarihi: 12.4.2024 09:24 Son Güncelleme: 12.4.2024 09:53

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Santos'u sıkıntı bastı

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Santos’u sıkıntı bastı

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un geleceği artık pamuk ipliğine bağlı. Hem yönetimin hem de Portekizli teknik direktörün gözü ligdeki Samsunspor ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Ankaragücü maçlarında...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik alan takıma Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek ültimatom verirken Fernando Santos'tan da kötü gidişatı durdurmasını istedi. Portekizli teknik adamın geleceği, artık pamuk ipliğine bağlı...

69 yaşındaki hoca, ligde Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü ile oynanacakları maçlardan galibiyet alarak yaşadığı sıkıntıyı aşmak istiyor. Aksi durumda hem lig hem kupa hedefinin uzağında kalacak olan Beşiktaş'ta yönetimin, hoca konusunda aksiyon alması bekleniyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Santos'u sıkıntı bastı
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