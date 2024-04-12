SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Santos’u sıkıntı bastı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik alan takıma Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek ültimatom verirken Fernando Santos'tan da kötü gidişatı durdurmasını istedi. Portekizli teknik adamın geleceği, artık pamuk ipliğine bağlı...

69 yaşındaki hoca, ligde Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü ile oynanacakları maçlardan galibiyet alarak yaşadığı sıkıntıyı aşmak istiyor. Aksi durumda hem lig hem kupa hedefinin uzağında kalacak olan Beşiktaş'ta yönetimin, hoca konusunda aksiyon alması bekleniyor.