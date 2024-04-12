Taraftarlarla beklentim aynı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçı, "İyi de başladık ama pozisyonları değerlendirmedik. Basit bir üçüncü gole rağmen oyundan kopmadık.
Risk alarak değişiklikleri yaptık. 4-3'e de getirebilirdik sonucu ama 3-0'dan 3-2'ye getirmek de bir reaksiyondur"
diyerek yorumladı. Değişiklikleri risk alarak yaptıklarına vurgulayan Kartal, "Bazı sakat oyuncularım var. Kamuoyu bunları bilmiyor. Onlarla yaşayan, sağlık heyetinin verdiği raporları bilen benim. Oyuncularımızı ikinci yarıda sokup sakatlanma risklerini azalttık.
3 günde bir maç yapıyoruz. Giren oyuncularım, sahadakilerle birlikte güzel bir reaksiyon ortaya koydu"
diye konuştu. Oosterwolde'nin sakatlığı için "Dizinde şiş var, esnemiş gibi iç yan bağlar. Durumu İstanbul'da belli olacak. Maçı hasarlı tamamladık. Maalesef böyle şanssızlıklar da var. Umarım bu son olur"
bilgisini verdi. Tur içinse net konuştu: "Taraftarımızın beklentisini biliyorum. Merak etmesinler ben de onlarla aynı beklentideyim."
3 HAMLEYLE HER ŞEY DEĞİŞTİ
Fenerbahçe, kulübeden oyuna giren isimlerle hayat buldu. Oosterwolde'nin sakatlığı ile 45'te Ferdi takıma dahil oldu. 62'de Krunic-İsmail Yüksek ve Zajc- Fred değişiklikleri sonrası 2 gol birden geldi.
'İSİMLERE TAKILMAYIN'
İkinci yarıda oyuna giren İsmail Yüksek, yapılan değişikliklerle takımın farklı bir reaksiyon ortaya koymasını ve tur şansını şöyle yorumladı: "Takıma güveniyorum 3-0 olduğunda da rahattım. Müthiş bir mücadele ortaya koyduk. Maç istediğimiz gibi bitmedi ama 3-0'a rağmen reaksiyon verdik. Kadıköy'de kendi taraftarımızın önünde turu geçeceğimize inanıyorum. İsimlere takılı kalmak ayıp olur. Bu formayı giyen herkes mücadelesini ortaya koyuyor. Kimin oynadığı değil sahadaki arma önemli.
Önemli olan da bu."
RÖVANŞTA RETSOS YOK
68.
dakikada son çizgiden içeriye girdiği sırada Osayi'ye faul yapıp penaltıya neden olan Panagiotis Retsos gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki Yunan stoper Kadıköy'deki rövanşta oynamayacak.