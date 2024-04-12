Taraftarlarla beklentim aynı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçı, "Risk alarak değişiklikleri yaptık. 4-3'e de getirebilirdik sonucu amadiyerek yorumladı. Değişiklikleri risk alarak yaptıklarına vurgulayan Kartal,3 günde bir maç yapıyoruz.diye konuştu. Oosterwolde'nin sakatlığı içinbilgisini verdi. Tur içinse net konuştu:Fenerbahçe, kulübeden oyuna giren isimlerle hayat buldu. Oosterwolde'nin sakatlığı ile 45'te Ferdi takıma dahil oldu. 62'de Krunic-İsmail Yüksek ve Zajc- Fred değişiklikleri sonrası 2 gol birden geldi.İkinci yarıda oyuna giren İsmail Yüksek, yapılan değişikliklerle takımın farklı bir reaksiyon ortaya koymasını ve tur şansını şöyle yorumladı: "Takıma güveniyorum 3-0 olduğunda da rahattım. Müthiş bir mücadele ortaya koyduk. Maç istediğimiz gibi bitmedi ama 3-0'a rağmen reaksiyon verdik. Kadıköy'de kendi taraftarımızın önünde turu geçeceğimize inanıyorum. İsimlere takılı kalmak ayıp olur.Önemli olan da bu."68.dakikada son çizgiden içeriye girdiği sırada Osayi'ye faul yapıp penaltıya neden olan Panagiotis Retsos gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki Yunan stoper Kadıköy'deki rövanşta oynamayacak.