Anahtar Mertens’te

Süper Lig'de 32. haftanın kapanışında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Ev sahibi Akdeniz ekibi,Pazartesi akşamı Alanya'da iki seriden biri son bulacak. Galatasaray cephesi bu zorlu mücadelede Alanyaspor'a şansı tutan Dries Mertens'e güveniyor.Belçikalı 10 numara, Güney ekibine karşı oynadığı 4 maçta 5 kez ağları sarsarken 3 gol pası verdi.Galatasaray kariyerindeki istatistiklerin 3'te 1'ini Alanyaspor'a karşı yapan Mertens, en formda isim olarak teknik heyetin de en güvendiği oyuncu konumunda. Okan Buruk, Belçikalı futbolcunun, özellikle hücumda takımın lideri olarak öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor.Napoli'den ayrılmasının ardından Mertens'i geçen sezon kadrosuna katan G.Saray, oyuncuya 1.1 milyon Euro imza parası verirken yıllık da 2.9 milyon Euro ödedi. 1+1 yıllık kontrat bu sezon da devam ederken, 36'lık yıldız da futbol kariyerine nokta koyma planından vazgeçti. Belçikalı futbolcuya ABD'den teklifler var. G.Saray cephesi de Mertens'in nabzını yoklayacak.G.Saray ile Sparta Prag arasında 22 Şubat'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff maçı için UEFA Disiplin Komitesi cezaları dün açıkladı.Performans analisti Serhat Doğan da saldırı nedeniyle 3 maçtan men edildi. Çekya kulübüne ise tribündeki havai fişekler sebebiyle 15 bin 750 Euro cezası kesildi. Buruk, G.Saray'ın yeni sezondaki ilk eleme turundaki iki maçta da sahada olamayacak.G.Saray'ın 4-1 yenildiği maçın ardından iki takımın teknik heyetleri birbirlerine girerken, Okan Buruk da kırmızı kart görmüştü.İnter'li Hakan Çalhanoğlu, ABD basınına verdiği röportajda, "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa'da oynamayı sevmişimdir, düşmeden bu seviyede kalmak istiyorum" demişti. Sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran bu sözler sonrası milli yıldız,şu açıklama ile gönül almaya çalıştı: "İfadelerim yanlış anlaşıldı. Dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. G.Saray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiç saklamadım."