Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada, İspanyol VAR hakemi Mario Melero López görev aldı. Tarihte ilk kez bir lig maçında VAR'da yabancı hakem görev almış oldu.

2'nci dakikada sol taraftan gelişen Ankaragücü atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına girerek son çizgiden kale sahasına gönderdiği topu kaleci Nita kontrol etti.

7'nci dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Sorescu kullandı. Ankaragücü savunmasının ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topla buluşan Maxim orta açtı. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Mujakic'ten seken topa penaltı noktası üzerinde vuran Jevtovic, takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

15'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Morutan sağ kanattan topu rakip ceza alanına kadar sürdü. Morutan'ın ceza sahası çizgisinin hemen dışından gerçekleştirdiği vuruşta top, kaleci Nita'nın kucağında kaldı.

24'üncü dakikada Ankaragücü takımından Bassagog, kendi yarı sahasında kazandığı topla beraber uzun bir koşu yaparak rakip ceza sahasına girdi. Ceza sahası içerisinde dengesini kaybeden Bassagog, topu kale sahasındaki takım arkadaşı Ali Sowe ile buluşturdu. Ali Sowe'un vuruşunda top ağlarla buluşurken; VAR kontrolü sonrası pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

31'inci dakikada Ankaragücü takımından Morutan'nın orta sahanın ortasından gönderdiği uzun pası alan Efkan Bekiroğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Efkan'ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla top kaleci Nita'nın solundan ağlarla buluştu. Ankaragücü beraberliği yakaladı: 1-1.

42'nci dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Kitsiou'nun yaptığı sert vuruşta top, savunmadan sekip Ali Sowe'a yöneldi. Ali Sowe'un gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

45+1'inci dakikadaki Ankaragücü atağında, ceza sahası içinde topla oynayan Morutan, ceza yayındaki Ali Kaan Güneren'e pas verdi. Ali Kaan'ın ceza sahası dışından gerçekleştirdiği vuruşta top sağ kale direğine çarpıp dışarı gitti.

İlk yarı 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı.

61'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunu Ankaragücü oyuncuları paslaşarak kullandı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Morutan'ın sol ayağı ile kaleye gönderdiği topu kaleci Nita dışarı çeldi.

64'üncü dakika sağ kanatta gelişen Ankaragücü atağında, Kitsiou'nun ceza sahasına yönlendirdiği topu Efkan Bekiroğlu kontrol etti. Efkan'ın pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Sowe, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

68'inci dakikada Ankaragücü'nden Kitsiou, sağ kanattan topla rakip yarı alana kat etti. Kitsiou'nun pası ile ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, sert bir vuruşla maçtaki ikinci golünü attı: 3-1.

Kalan dakikalarda düşük tempoda devam eden maç, 3-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle tamamlandı. (DHA)