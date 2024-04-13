Bu işte bir sakatlık var

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenilerek tur şansını İstanbul'a bırakan Fenerbahçe,Teknik direktör İsmail Kartal, sürekli yaşanan sakatlıklardan yakınırken kadrodan iki oyuncuyu daha yitirmek moralleri altüst etti.Sezon başından beri bu durumdan canı fazlasıyla yanan takımların başında gelen sarı-lacivertlileringibi isimlerden istediğigibi yararlanamayan Fenerbahçe'de19 farklı oyuncu, tam 42 kezsakatlık yaşadı. Teknik ekip, devrearasında takımdan kiralık olarakayrılanuzun süre oynatamamıştı.Sarı-lacivertlilerdeBunları 3'er defaile Djiku, Fred, Ferdi, Osayi, MertHakan ve King takip etti. Takımdakaleciler;Oosterwolde kariyerindeki 3. sakatlığını yaşadı. Hollandalı futbolcu daha önce uyluk sakatlığı ve aşil tendonunda tahriş nedeniyle toplam 9 mücadelede forma giyememişti. Ayrıca hastalıklarından dolayı da 3 müsabaka kaçırmıştı.Olympiakos maçında sakatlanarak oyundan çıkan Becao'ya ağrısı olmadığı ve kendisini iyi hissettiği içinBrezilyalı stoperin durumu gün gün takip edilecek.