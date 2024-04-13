Bu işte bir sakatlık var

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenilerek tur şansını İstanbul'a bırakan Fenerbahçe, savunmada hem Jayden Oosterwolde hem de Rodrigo Becao'nun maçı tamamlayamamasının şokunu yaşadı.
Teknik direktör İsmail Kartal, sürekli yaşanan sakatlıklardan yakınırken kadrodan iki oyuncuyu daha yitirmek moralleri altüst etti. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve atletik antrenörler ise sosyal medyadan çok ciddi eleştiriler almaya başladı.
Sezon başından beri bu durumdan canı fazlasıyla yanan takımların başında gelen sarı-lacivertlilerin 27 kişilik kadrosunun yüzde 70'i sakatlığa kurban gitti.
KALECİLER HARİCİNDE SADECE ALTI OYUNCU SAPASAĞLAM!..
Luan Peres, Cengiz Ünder, Djiku ve Fred
gibi isimlerden istediği
gibi yararlanamayan Fenerbahçe'de
19 farklı oyuncu, tam 42 kez
sakatlık yaşadı. Teknik ekip, devre
arasında takımdan kiralık olarak
ayrılan Emre Mor (Karagümrük), Miguel Crespo (Rayo Vallecano) ve Bertuğ Elmaz'ı da (Sivasspor)
uzun süre oynatamamıştı.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Rodrigo Becao 4'er kezle en fazla problem yaşayan isimler oldu.
Bunları 3'er defa
ile Djiku, Fred, Ferdi, Osayi, Mert
Hakan ve King takip etti. Takımda
kaleciler; Livakovic ve Furkan Akyüz'ün yanı sıra Mert Müldür, Krunic, Tadic, Szymanski, Kent ve Serdar Dursun sakatlanmadı.
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Oosterwolde kariyerindeki 3. sakatlığını yaşadı. Hollandalı futbolcu daha önce uyluk sakatlığı ve aşil tendonunda tahriş nedeniyle toplam 9 mücadelede forma giyememişti. Ayrıca hastalıklarından dolayı da 3 müsabaka kaçırmıştı.
BECAO'NUN AĞRISI YOK
Olympiakos maçında sakatlanarak oyundan çıkan Becao'ya ağrısı olmadığı ve kendisini iyi hissettiği için MR çekilmesine gerek duyulmadı.
Brezilyalı stoperin durumu gün gün takip edilecek.