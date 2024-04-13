Dries Mertens’e ABD’den transfer teklifi!

HÜCUMUN LİDERİ

Galatasaray kariyerindeki istatistiklerin 3'te 1'ini Alanyaspor'a karşı yapan Mertens, en formda isim olarak teknik heyetin de en güvendiği oyuncu konumunda. Okan Buruk, Belçikalı futbolcunun, özellikle hücumda takımın lideri olarak öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor.





ABD'DEN TEKLİF GELDİ

Napoli'den ayrılmasının ardından Mertens'i geçen sezon kadrosuna katan G.Saray, oyuncuya 1.1 milyon Euro imza parası verirken yıllık da 2.9 milyon Euro ödedi. 1+1 yıllık kontrat bu sezon da devam ederken, 36'lık yıldız da futbol kariyerine nokta koyma planından vazgeçti. Belçikalı futbolcuya ABD'den teklifler var. G.Saray cephesi de Mertens'in nabzını yoklayacak.