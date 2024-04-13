Dries Mertens’e ABD’den transfer teklifi!

Süper Lig'de 32. haftanın kapanışında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Ev sahibi Akdeniz ekibi, son 7 maçını kaybetmedi ve 4 haftadır kazanıyor. Konuk sarıkırmızılılar ise 12 maç üst üste galip geldi. Pazartesi akşamı Alanya'da iki seriden biri son bulacak. Galatasaray cephesi bu zorlu mücadelede Alanyaspor'a şansı tutan Dries Mertens'e güveniyor.
Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda çıktığı 77 resmi maçta 15 gol-16 asist üreten Mertens, Alanyaspor'u lig ve kupada hiç boş geçmedi. Belçikalı 10 numara, Güney ekibine karşı oynadığı 4 maçta 5 kez ağları sarsarken 3 gol pası verdi.
HÜCUMUN LİDERİ
Galatasaray kariyerindeki istatistiklerin 3'te 1'ini Alanyaspor'a karşı yapan Mertens, en formda isim olarak teknik heyetin de en güvendiği oyuncu konumunda. Okan Buruk, Belçikalı futbolcunun, özellikle hücumda takımın lideri olarak öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor.
ABD'DEN TEKLİF GELDİ
Napoli'den ayrılmasının ardından Mertens'i geçen sezon kadrosuna katan G.Saray, oyuncuya 1.1 milyon Euro imza parası verirken yıllık da 2.9 milyon Euro ödedi. 1+1 yıllık kontrat bu sezon da devam ederken, 36'lık yıldız da futbol kariyerine nokta koyma planından vazgeçti. Belçikalı futbolcuya ABD'den teklifler var. G.Saray cephesi de Mertens'in nabzını yoklayacak.