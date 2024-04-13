Evdeki hesap çarşıya uymadı!

BİRİ GİTTİ 3'Ü KALDI
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulüp, verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasının ilkini Sivasspor sınavında çekerken, geriye 3 maç kaldı.
Karadeniz ekibi, uzun bir aradan sonra ilk kez Papara Park'ta seyircisiz bir karşılaşma oynadı. Bu arada az sayıda Sivasspor taraftarı da müsabakayı tribünden takip ederek destek verdi.
TREZEGUET KORKUTTU
Fırtına'nın son haftalardaki
golcü futbolcusu
Trezeguet
korkuttu. Mısırlı yıldız, maçın
ilk yarısının bitiş düdüğünün
ardından kenara alındı. Bordo- mavili oyuncunun arka adalesinde batma olduğu ve riske edilmediği bildirildi.
29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun
net durumu, bugün çekilecek
MR'dan sonra belli olacak.
PEPE İLAÇ OLAMADI
Maçta 66 dakika sahada kalan Pepe, 44 kez topla buluştu. 33 pasta %88 isabet sağlayan Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, 2 şutunda isabet bulamadı.
Onuachu'nun yokluğunda Enis yerine en uçta tercih edilen Pepe, beklenen performansı sergileyemedi.
MENİG SİVAS'I SIRTLADI
Sivasspor'a galibiyeti getiren Menig, bu sezon 7. maçında ikinci golünü kaydetti. Devre arasında takıma katılan Hollandalı sol kanat, Pendikspor karşısında da 1 gol-1 asistle 4-1'lik zaferde başrol oynamıştı.