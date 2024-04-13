Evdeki hesap çarşıya uymadı!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulüp, verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasınınKaradeniz ekibi, uzun bir aradan sonra ilk kez Papara Park'ta seyircisiz bir karşılaşma oynadı.Fırtına'nın son haftalardakigolcü futbolcusuTrezeguetkorkuttu. Mısırlı yıldız, maçınilk yarısının bitiş düdüğününardından kenara alındı.29 yaşındaki sol kanat oyuncusununnet durumu, bugün çekilecekMR'dan sonra belli olacak.Maçta 66 dakika sahada kalan Pepe, 44 kez topla buluştu. 33 pasta %88 isabet sağlayanOnuachu'nun yokluğunda Enis yerine en uçta tercih edilen Pepe, beklenen performansı sergileyemedi.Sivasspor'a galibiyeti getiren Menig, bu sezon 7. maçında ikinci golünü kaydetti. Devre arasında takıma katılan Hollandalı sol kanat, Pendikspor karşısında da 1 gol-1 asistle 4-1'lik zaferde başrol oynamıştı.