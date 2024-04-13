Fenerbahçe meydan okudu

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçındaYunan basını galibiyete rağmen Olympiakos'un strese girdiğini ve İstanbul'daki rövanşın renginin değiştiğini belirtti."İlk yarıda resim, ikinci yarıda hata yaptı. Rüya gibi bir geceydi ama tur Türkiye'ye kaldı" dedi."6 dakikada 2 gol yedi ve Konferans Ligi rövanş maçı strese girdi" ifadelerini kullandı., Dzeko'nun formasındaki Türk bayrağını tribünlere göstermesini "Hareketiyle Türkiye'de idol oldu. Sosyal medyada Türk vatandaşlığına geçmesini isteyenler var" diyerek yorumladı.ise aynı kareye "Dzeko'dan Türk bayrağı ile eşi benzeri görülmemiş meydan okuma. Kariyerine göre kabul edilemeyecek bir tepki" dedi.; 'Olympiakos Konferans'ı uçurmaya hazırdı. Ama bunaltıcı Fener, bir kalemde saçlarını yakaladı','Bayram engellendi, İstanbul' da tur mümkün',Olympiyakos kazandı, Fenebahçe için bitmedi, tur rövanşta' başlıkları attı.