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Giriş Tarihi: 13.4.2024

Orta hakem de yurt dışından gelsin

Ogün ŞAHİNOĞLU
Orta hakem de yurt dışından gelsin

Sadece VAR değil orta hakemin de yabancı olmasını isteyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Bu hafta bize vermemişler. Bir sonraki maçta yabancı VAR bekliyoruz” dedi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen gelenekselleşen bayramlaşma töreninde gündeme dair açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı VAR kararını olumlu bulduklarını belirten Başkan Arat, "Beşiktaş'ın maçına yabancı VAR atamamışlar ama bir sonraki maçta biz de bekliyoruz. Türk futbolunun şu andaki en büyük sıkıntısı hakemler ve VAR. Yapılan toplantıların medyaya sızdırılması Türk spor tarihindeki en can alıcı noktalardan biridir. Beşiktaş Kulübü her zaman yabancı hakem ve VAR konusunda ısrarcıdır. Biz yabancı hakem istiyoruz. Bunun çok eğitici olacağını da düşünüyoruz. Bunun benzeri bu sezon Alman hakemlerle Hırvatistan'da denendi ve çok başarılı sonuçlar verdi. Bu tartışmalar bitmeli. Halk bundan sıkıldı. Son 4 ayda Türk spor tarihinde ender rastlanan sıkıntılar yaşandı" dedi.
Başkan Arat, 18 Temmuz olarak açıklanan TFF seçimlerinin öne alınmasını istediklerini de belirtti.
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Orta hakem de yurt dışından gelsin
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