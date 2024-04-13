Orta sahaya Gonçalo Franco

Bu sezon orta saha bölgesinden yaşanan sakatlıklar ve kötü performanslar nedeniyle beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı. Portekiz basınından O Jogo,23 yaşındaki futbolcu Gonçalo Franco ile sarı-lacivertlilerin de ilgilendiğini iddia etti. 27 karşılaşmada boy gösterip 4 asist kaydeden Franco'nun, performansıyla başka birçok kulübü peşine taktığı da yazıldı.Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncu,Kariyerine Porto altyapısında başlayan, alt yaş gruplarında Rio Ave ve Leixoes formaları giyen Franco, 2020'den bu yana Moreirense'de top koşturuyor.Fenerbahçe,Olympiakos maçı için TFF'den Süper Kupa finalinin ertelenmesini istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. TFF, Süper Lig'de 14 Nisan Pazar (yarın) günü oynanacak Karagümrük karşılaşmasını ötelemeyi teklif etmiş ancak bu da sarı-lacivertli yönetimden kabul görmemişti. Yunanistan deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile dönülmesi ve rövanşın öneminin daha da artması ayrıca Fenerbahçe takımında yaşanan sakatlıklar nedeniyle gözler yarın oynanacak maça çevrildi.Kartal'ın, sağlık heyetinden alacağı bilgiye göre Fenerbahçe, TFF'nin kapısını çalabilir.Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç'un yer almadığı törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarılacivertli yöneticiler ve kulüp üyeleri katıldı. Erol Bilecik burada yaptığı konuşmada, "İnşallah bu sezon kapandığında hem Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize sizlerin omuzlarında götürmüş olacağız. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.