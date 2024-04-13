Orta sahaya Gonçalo Franco

Bu sezon orta saha bölgesinden yaşanan sakatlıklar ve kötü performanslar nedeniyle beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı. Portekiz basınından O Jogo, Portekiz kulübü Moreirense'de forma giyen
23 yaşındaki futbolcu Gonçalo Franco ile sarı-lacivertlilerin de ilgilendiğini iddia etti. 27 karşılaşmada boy gösterip 4 asist kaydeden Franco'nun, performansıyla başka birçok kulübü peşine taktığı da yazıldı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan
Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncu, 6 ve 8 numarada görev yapabiliyor.
Kariyerine Porto altyapısında başlayan, alt yaş gruplarında Rio Ave ve Leixoes formaları giyen Franco, 2020'den bu yana Moreirense'de top koşturuyor.
KARAGÜMRÜK MAÇINA 'ERTELEME' TARTIŞMASI
Fenerbahçe,
Olympiakos maçı için TFF'den Süper Kupa finalinin ertelenmesini istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. TFF, Süper Lig'de 14 Nisan Pazar (yarın) günü oynanacak Karagümrük karşılaşmasını ötelemeyi teklif etmiş ancak bu da sarı-lacivertli yönetimden kabul görmemişti. Yunanistan deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile dönülmesi ve rövanşın öneminin daha da artması ayrıca Fenerbahçe takımında yaşanan sakatlıklar nedeniyle gözler yarın oynanacak maça çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'la görüşerek erteleme isteyip istemeyeceğini sordu.
Kartal'ın, sağlık heyetinden alacağı bilgiye göre Fenerbahçe, TFF'nin kapısını çalabilir.
'ÇİFTE KUPAYLA SEZONU KAPATIRIZ'
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç'un yer almadığı törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarılacivertli yöneticiler ve kulüp üyeleri katıldı. Erol Bilecik burada yaptığı konuşmada, "İnşallah bu sezon kapandığında hem Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize sizlerin omuzlarında götürmüş olacağız. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.