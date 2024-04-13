Uçuş planında keskin viraj

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son 4 maçında (3M-1B) galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Gaziantep ve Antalyaspor'a kaybedip, son olarak Başakşehir ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, 3.'lük yarışında geriye düştü. Kötü gidişatı durdurmak isteyen ve takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Fernando Santos da kritik sınavlar verecek.
Portekizli çalıştırıcının, bu süreçteki ilk mücadelesi Samsunspor'a karşı olacak. Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Karadeniz ekibini Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.
FARKI ERİTME ŞANSI
Hata yapma lüksü bulunmayan Santos, taraftarı önünde puan kaybetmesi halinde iyice hedef tahtasına koyulacak. Yönetim, oyuncularla yaptığı toplantıda takıma ultimatom vermişti. Ayrıca üçüncülük kovalayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un kaybetmesiyle aradaki puan farkını da eritme şansı yakaladı.
BİR GÖRÜŞ / Ali GÜLTİKEN
GERÇEK OYUN KİMLİĞİ!
Tabii artık Beşiktaş'ta merak edilen nokta, kimin oynayıp kimin oynamayacağı değil. Merak edilen konu, Santos takımı nasıl oynatacak.
Çünkü bugüne kadarki uygulamalarına baktığımızda, Beşiktaş gerçekliğinden çok uzakta görünüyor. Bu uygulattığı sistemin Beşiktaş'ın genlerine uyması mümkün değil.
Beşiktaş, lider ruhlu lider bir takım. Kurulduğu günden beri başarılı ve şampiyonluklara koşmuş bir camia. Böyle bir camiayı oyunu yalnızca kendi yarı alanında kabul eden, topu rakibine vererek oynamaya çalışan bir şekle getirmeye kalkarsanız bu ters teper.
Devamında da büyük reaksiyonlarla karşı karşıya kalırsınız. Santos'la bugüne kadar yaşananlar Beşiktaş tarihinde bu kadar kısa sürede yaşanmamış sonuçlar. Bu maçın sonucundan daha ziyade Beşiktaş'ın oyun kimliği ve gerçek karakteri ortaya çıkacak mı çıkamayacak mı, bu tarafı daha bir merak konusu.
REBİC OYNAMADAN SEZONU KAPATTI
Beşiktaş'ta Ante Rebic, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Bıçak altına yatacağı açıklanan sol kanat oyuncusu için kulüp, "Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi ülkesi Hırvatistan'da operasyon geçirecektir"
dedi. Milan'dan 500 bin Euro'ya alınan ve 2 senelik sözleşmesi olan Rebic, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.
İSTANBUL'DA EN SON BEŞİKTAŞ'I YENDİ!
Samsunspor'un İstanbul deplasmanındaki istatistikleri iç açıcı değil. Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul takımlarına karşı, son 18 lig maçının sadece birini kazanırken 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin bu süreçteki tek zaferi ise 2012-13 sezonunun nisan ayında oynadığı 1-0'lık galibiyetle Beşiktaş'a karşıydı.
MUSRATİ ORTAYA SEMİH FORVETE
Siyah-beyazlı teknik ekip, Başakşehir maçında yedek soyunan Al-Musrati ve sol kanat oynatılan Semih Kılıçsoy ile ilgili farklı plan yaptı. Samsunspor karşısında 18 yaşındaki genç yeteneği santrfora çekmeyi planlayan teknik direktör Fernando Santos, Musrati'yi de merkezde oynatıp Aboubakar'ı yedek soyundurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Masuaku ve Rebic müsabakada görev yapamayacak. Başakşehir maçında sakatlanan kaleci Mert Günok, şans verilmesi halinde sahada olabilecek.
2024'ÜN EN İYİSİ!
Kartal'ın bu sezonki parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, tabela katkısı ile Süper Lig'de 2024'ün en iyileri arasında. 18 yaşındaki oyuncu, 2024 takvim yılı içinde 8 gol atıp 3 asist yaparak 11 gole direkt etki etti. Semih'in bu alandaki tek rakibi, 11 kez skora katkı veren Kasımpaşalı Nuno da Costa.