Uçuş planında keskin viraj

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son 4 maçında (3M-1B) galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Gaziantep ve Antalyaspor'a kaybedip, son olarak Başakşehir ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, 3.'lük yarışında geriye düştü.Portekizli çalıştırıcının, bu süreçteki ilk mücadelesi Samsunspor'a karşı olacak. Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Karadeniz ekibini Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.Hata yapma lüksü bulunmayan Santos, taraftarı önünde puan kaybetmesi halinde iyice hedef tahtasına koyulacak. Yönetim, oyuncularla yaptığı toplantıda takıma ultimatom vermişti.Tabii artık Beşiktaş'ta merak edilen nokta, kimin oynayıp kimin oynamayacağı değil.Çünkü bugüne kadarki uygulamalarına baktığımızda, Beşiktaş gerçekliğinden çok uzakta görünüyor.Beşiktaş, lider ruhlu lider bir takım. Kurulduğu günden beri başarılı ve şampiyonluklara koşmuş bir camia.Devamında da büyük reaksiyonlarla karşı karşıya kalırsınız. Santos'la bugüne kadar yaşananlar Beşiktaş tarihinde bu kadar kısa sürede yaşanmamış sonuçlar. Bu maçın sonucundan daha ziyade Beşiktaş'ın oyun kimliği ve gerçek karakteri ortaya çıkacak mı çıkamayacak mı, bu tarafı daha bir merak konusu.Beşiktaş'ta Ante Rebic, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Bıçak altına yatacağı açıklanan sol kanat oyuncusu için kulüp,dedi. Milan'dan 500 bin Euro'ya alınan ve 2 senelik sözleşmesi olan Rebic, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.Samsunspor'un İstanbul deplasmanındaki istatistikleri iç açıcı değil. Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul takımlarına karşı, son 18 lig maçının sadece birini kazanırken 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin bu süreçteki tek zaferi ise 2012-13 sezonunun nisan ayında oynadığı 1-0'lık galibiyetle Beşiktaş'a karşıydı.Siyah-beyazlı teknik ekip, Başakşehir maçında yedek soyunan Al-Musrati ve sol kanat oynatılan Semih Kılıçsoy ile ilgili farklı plan yaptı. Samsunspor karşısında 18 yaşındaki genç yeteneği santrfora çekmeyi planlayan teknik direktör Fernando Santos, Musrati'yi de merkezde oynatıp Aboubakar'ı yedek soyundurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Masuaku ve Rebic müsabakada görev yapamayacak.Kartal'ın bu sezonki parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, tabela katkısı ile Süper Lig'de 2024'ün en iyileri arasında. 18 yaşındaki oyuncu, 2024 takvim yılı içinde 8 gol atıp 3 asist yaparak 11 gole direkt etki etti. Semih'in bu alandaki tek rakibi, 11 kez skora katkı veren Kasımpaşalı Nuno da Costa.