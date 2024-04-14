20 milyon Euro hayal oldu

Fenerbahçe, Olympiakos maçını 3-2 kaybederken en çok Oosterwolde'nin sakatlığına üzüldü.Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyururken, oyuncunun sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı belirtildi. Bu süreç, iyi bir sezon geçiren Oosterwolde'nin22 yaşındaki oyuncu, İsmailKartal'ın isteği ile kalmış,ortaya koyduğu başarılıperformansla Avrupa ekiplerinindikkatini çekmişti.Roma ve Sevilla'nın da ilgisibulunan futbolcu içinFenerbahçeyönetimi ise şampiyonlukyarışından dolayısezon sonunu işaret etmişve düşündüğü rakamıYunanistan'dan İstanbul'a koltuk değnekleriyle dönen Oosterwolde, Hollanda'da başarılı bir operasyon geçirdi. 3 ay sonra çalışmalara başlayacak futbolcu, bu sezon 41 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.