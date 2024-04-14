Altay’ı aratıyor!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in, ceza sahası dışı performansı hayal kırıklığı yaşatıyor. Hırvat file bekçisinin, bu zaafının giderilmesi içinancak duruma çare olamadı. Son iki maçta bu şekilde kalesinde 3 gol gören sarı-lacivertli eldiven,Toplamda ceza sahası dışından isabet edenLigde ceza sahası dışından 8 kez ağlarını düşürürken, Avrupa'da kalesinde 3 gole engel olamadı ve dışarıdan %30'luk gol yeme değerine ulaştı. Livakovic, bu performansıyla sezon başında F.Bahçe'den Manchester United'a giden selefi Altay Bayındır'ı mumla arattı. Milli kaleci, geçen dönemBu transfer, sezonun en pahalı ve beklentisi yüksek kararlarındandı. Yönetim, İsmail Kartal kalede Türk tercih etmesine rağmen taraftar tepkisinden çekinerek Livakovic'i aldı. Herkes fark yaratmasını bekledi. Çünkü müthiş bir Dünya Kupası yaşamıştı. Bu sezon oynadığı maçlarda sadece Gaziantep maçının son saniyelerinde yaptığı kurtarış akıllarda kaldı.Dolayısıyla Altay'ın performansını aşamadı. Şu da bir gerçek, ilk sezonlar her zaman zor olur.Livakovic, son Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan'ın kalecisiydi. Hem Fenerbahçe'ye geldiği kulübü Dinamo Zagreb de hem de Hırvatistan Milli Takımı'nda istikrarlı ve başarılı bir grafiği vardı. Her kalecinin zaman zaman düşüş yaşadığı dönemler olabiliyor. Livakovic'in, sadece uzaktan şutlarla değil, karşı karşıya da yediği bazı hatalı goller de var. Olympiakos maçında hatası ikinci goldeydi.İki kulvarda birden yola devam ederken sarı-lacivertlilerin hiçbir hataya tahammülü yok.