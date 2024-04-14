Bitmeyen çile!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un daha çok sol kanatta kullandığı Semih Kılıçsoy, gerçek mevkiinde oynayınca golünü attı ve 4 maçlık suskunluğuna son verdi.. Beşiktaş'ın en skorer futbolcusu konumundaki Semih'i stoper mevkiinde görev yapmasına rağmen rakip ağları 6 kez sarsan Omar Colley takip ediyor.Geçen hafta uzatmada yediği golle Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, Samsunspor karşısında da benzer bir görüntü sergiledi. Başakşehir maçında tek isabetli şutta golünü bulan ve 19 kez hedefi tutturamayan siyahbeyazlı ekip, dün akşam 17 kez kaleyi yoklamasına rağmen, 1 kez çerçeveyi tutturdu. Onda da Semih golünü attı. Başakşehir maçından tek fark ise topla oynama oranının yüzde 29.6'dan yüzde 51.8'e çıkmasıydı.Siyah-beyazlı takımın emektar kaptanı Necip Uysal, "İkinci ve üçüncü golü atsaydık, farklı kazanabilirdik. Gerçekten çok üzgünüz. Bu sezon işler çok kötü gidiyor, bize yakışmıyor" dedi. Mert Günok ise "İlk yarıda haftalardır oynayamadığımız bir performans sergiledik. İkinci yarıda biraz geri çekildik. Beraberlik sonrası oyun gel-gitlere döndü. Bunu yapmamalıyız. Sezon başından bu yana kötüyüz. Buraya bile (Yayıncı kuruluşla röportaja) zorunlu olduğumuz için geliyoruz" diye konuştu.Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en çok direk engeline takılan takımlar arasında yer alan Beşiktaş, dün akşam da bu şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin toplamda 15 topu direkte patladı. Cenk Tosun 3, Semih, Ghezzal ve Tayfur 2'şer, Muçi, Rashica, Masuaku, Aboubakar, Onur ve son olarak dün Zaynutdinov 1'er kez direkleri dövdü.Ağır bir sakatlık geçiren ve 67. dakikada oyuna girerek, 21 Aralık 2023 tarihinden bu yana ilk kez Beşiktaş forması giyen Chamberlain, mağlubiyet için çok üzgün olduklarını söyledi. Chamberlain, "Maça çok iyi başladık ancak ikinci yarıda işler tersine döndü. Saçma bir fırsat verdik ve rakibimiz golü buldu" ifadelerini kullandı.