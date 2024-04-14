Oliveira’ya af yok

Geçen sezonun aktörlerinden olan Sergio Oliveira bu sezon yardımcı role bile soyunamadı. 49 resmi maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Oliveira, ligde son 5 hafta süre alamadı.Kerem Demirbay'ın ardından forma rekabetinde Berkan Kutlu'nun da gerisine düşen Sergio Oliveira için ayrılık çanları çalmaya başladı. Teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında Oliveira yer almıyor. 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret olan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Tecrübeli futbolcuya yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulması halinde bonservis konusunda sorun çıkartılmayacak.Galatasaray'ın ligde kalan haftalarda ekstra bir maç yoğunluğu yok, haftada bir maç oynayacaklar.Elbette öngörülemeyen sakatlık, kart cezaları ya da maçların gidişatına göre değişiklikler, farklı isimlere şans vermesine neden olabilir.Sezon sonunda da kontratı devam etmesine rağmen takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sorun çıkardığında gerekli uyarıyı aldı. Kalan 7 haftada 11 çıkmaktan daha çok belki 70'ten sonra oyuna giren bir Sergio görebiliriz.Okan Buruk, Hatay maçında bekleneni veremeyen Wilfried Zaha- Hakim Ziyech'i kulübeye çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa'da ilk 11'ini değiştirdi.Sağ beke Kaan Ayhan geçerken, orta sahada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu tercih edildi.Galatasaray'ın Mayıs 2023'te 3 milyar 926 milyon TL olan banka borcu, Şubat 2024 itibarıyla 2 milyar 360 milyon TL'ye geriledi. 1 milyar 763 milyon TL olan hasılatını 1 senede 4 milyar 577 milyon TL'ye yükselten sarı-kırmızılı kulüp, Bankalar Birliği'ne olan borcunu azalttı.Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, dün İstanbul sokaklarındaydı. Kağıthane'nin Çeliktepe semtinde sokağa çıkan yıldız oyuncu etrafı gezerken taraftarların fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.Sezonun ikinci yarısı için G.Saray'a transfer olan ancak hiç forma giyemeyen Serge Aurier sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Fildişili oyuncu yarınki maçta ilk 11'de olmayacak ancak karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor.