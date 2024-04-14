Oliveira’ya af yok

Geçen sezonun aktörlerinden olan Sergio Oliveira bu sezon yardımcı role bile soyunamadı. 49 resmi maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Oliveira, ligde son 5 hafta süre alamadı. Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'da Şanlıurfa'ya giden Portekizli orta saha, 21 kişilik maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Kerem Demirbay'ın ardından forma rekabetinde Berkan Kutlu'nun da gerisine düşen Sergio Oliveira için ayrılık çanları çalmaya başladı. Teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında Oliveira yer almıyor. 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret olan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Tecrübeli futbolcuya yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulması halinde bonservis konusunda sorun çıkartılmayacak. Bu sezon hocası Okan Buruk'la tartıştığı için bir süre kadro dışı bırakılan Oliveira, özür diledikten sonra affedilmişti. Deneyimli 8 numara takıma döndü ancak forma şansı yakalayamadı.
BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK
OLİVEİRA ARTIK NDOMBELE'NİN BİLE GERİSİNDE
Galatasaray'ın ligde kalan haftalarda ekstra bir maç yoğunluğu yok, haftada bir maç oynayacaklar. Okan Buruk'un da bu maçları ideal 11'le oynaması kuvvetle muhtemel.
Elbette öngörülemeyen sakatlık, kart cezaları ya da maçların gidişatına göre değişiklikler, farklı isimlere şans vermesine neden olabilir. Sergio Oliveira, orta saha rotasyonunda neredeyse Ndombele'nin bile gerisinde kaldı.
Sezon sonunda da kontratı devam etmesine rağmen takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sorun çıkardığında gerekli uyarıyı aldı. Kalan 7 haftada 11 çıkmaktan daha çok belki 70'ten sonra oyuna giren bir Sergio görebiliriz. Daha fazlası değil.
SÜPER 11 SAHADA
Okan Buruk, Hatay maçında bekleneni veremeyen Wilfried Zaha- Hakim Ziyech'i kulübeye çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa'da ilk 11'ini değiştirdi. Zaha-Ziyech ikilisini yedek bırakan tecrübeli çalıştırıcı, kenarlarda tekrar Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'na döndü.
Sağ beke Kaan Ayhan geçerken, orta sahada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu tercih edildi. Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Süper Kupa kadrosu bozulmayacak.
ASLAN'IN BORCU AZALIYOR
Galatasaray'ın Mayıs 2023'te 3 milyar 926 milyon TL olan banka borcu, Şubat 2024 itibarıyla 2 milyar 360 milyon TL'ye geriledi. 1 milyar 763 milyon TL olan hasılatını 1 senede 4 milyar 577 milyon TL'ye yükselten sarı-kırmızılı kulüp, Bankalar Birliği'ne olan borcunu azalttı.
LUCAS TORREİRA HALKA KARIŞTI!
Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, dün İstanbul sokaklarındaydı. Kağıthane'nin Çeliktepe semtinde sokağa çıkan yıldız oyuncu etrafı gezerken taraftarların fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.
SERGE AURİER FORMAYI İSTİYOR!
Sezonun ikinci yarısı için G.Saray'a transfer olan ancak hiç forma giyemeyen Serge Aurier sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Fildişili oyuncu yarınki maçta ilk 11'de olmayacak ancak karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor.