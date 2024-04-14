Seriyi bozma yarışı bırakma

Süper Lig'de 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe (16G-4B) serisini 6 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen (3B-3M) Karagümrük karşısında da sürdürerek, zirve iddiasını devam ettirmek istiyor. Sarı kart cezalısıile PFDK'dan bir maç men alantakımdaki yerlerini alamayacak. Becao, Djiku, King ve Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Batshuayi, Tadic, Cengiz, Becao, Mert Müldür, Dzeko ile Ferdi ceza sınırında. Bugün kart görmeleri halinde Sivasspor'a karşı oynayamayacaklar.Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük maçı için taraftarına, ''Tribüne gel, destek ver" çağrısı yaptı. Karagümrük kulübü, sarı-lacivertli taraftarlar için 27 bin 143 kişilik Doğu Tribünü'nü ayırırken bilet fiyatları 926 TL olarak belirlendi. Ev sahibi ekip kendi taraftarı için biletleri 719 TL'den çıkardı.