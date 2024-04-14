SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko’nun yerine Eddie Nketiah

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında takıma katılan tecrübeli forvet oyuncusu Edin Dzeko'nun sezon sonu takımdan ayrılacağı aktarıldı. Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Ada medyası, sezon başında İtalyan ekibi İnter'den transfer edilen ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Edin Dzeko ile yolların ayrılacağını duyurdu. Haberde; Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızın yerine ise Arsenal'in golcüsü Eddie Nketiah'ı kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali sürüyor. Fenerbahçe de Dzeko'nun alternatifi olarak Arsenal'den Nketiah'ı belirledi. İngiliz ekibinde düzenli forma şanslı bulamayan Nketiah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Crystal Palace ve Borussia Dortmund da istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi yine Crystal Palace." (Fotomaç)