Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan flaş Zajc kararı
Giriş Tarihi: 14.4.2024 14:24

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan flaş Zajc kararı

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’dan flaş Zajc kararı

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak olan maç öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Sloven oyuncu Miha Zajc hakkında aldığı karar gündem oldu.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile ligde kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele Fenerbahçe için oldukça büyük önem taşıyor. Kanarya sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor.

Son olarak teknik direktör İsmail Kartal'dan bu mücadele öncesi dikkat çeken karar geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, cezalı olan Sebastian Szymanski'nin yerine bugün 10 numarada Miha Zajc'a şans verecek. Çünkü Cengiz Ünder sakat, sağ açıkta İrfan Can Kahveci mecburen oynayacak. King ve Mert Hakan da sakat olduğu için bu bölgede tek alternatif Zajc kalıyor. Kartal, zoraki olarak tecrübeli oyuncuya formayı verecek. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan flaş Zajc kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA