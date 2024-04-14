SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’dan flaş Zajc kararı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile ligde kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele Fenerbahçe için oldukça büyük önem taşıyor. Kanarya sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor.

Son olarak teknik direktör İsmail Kartal'dan bu mücadele öncesi dikkat çeken karar geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, cezalı olan Sebastian Szymanski'nin yerine bugün 10 numarada Miha Zajc'a şans verecek. Çünkü Cengiz Ünder sakat, sağ açıkta İrfan Can Kahveci mecburen oynayacak. King ve Mert Hakan da sakat olduğu için bu bölgede tek alternatif Zajc kalıyor. Kartal, zoraki olarak tecrübeli oyuncuya formayı verecek. (Fotomaç)

