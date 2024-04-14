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Giriş Tarihi: 14.4.2024 14:02

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya, İrfan Can Kahveci ile uzatıyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya, İrfan Can Kahveci ile uzatıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan İrfan Can Kahveci için karar verildi. Milli futbolcu ile devam etmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetim, İrfan Can ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin son dönemdeki en etkili oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan milli oyuncu ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Bu anlaşmaya göre tecrübeli oyuncunun 15 milyon lira olan yıllık ücreti 40 milyon liraya çıkacak. İrfan Can Kahveci, 40 milyon liranın yanı sıra bonuslar da kazanacak.

Fenerbahçe'ye 2021 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İrfan Can son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Milli oyuncunun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girmiş ve sonrasında sarı-lacivertliler galip gelmişti. Bu sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan yıldız futbolcu, 41 karşılaşmada görev aldı. 41 maçta 15 gol, 12 asist üreten İrfan Can Kahveci, 27 gole katkıda bulundu. Son oynanan Olympiakos maçında 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu takımı adına 1 gol kaydetmişti. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya, İrfan Can Kahveci ile uzatıyor
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