SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic, Altay’ı aratıyor

GÜRCAN BİLGİÇ - İLK SEZONLAR ZORDUR

Bu transfer, sezonun en pahalı ve beklentisi yüksek kararlarındandı. Yönetim, İsmail Kartal kalede Türk tercih etmesine rağmen taraftar tepkisinden çekinerek Livakovic'i aldı. Herkes fark yaratmasını bekledi. Çünkü müthiş bir Dünya Kupası yaşamıştı. Bu sezon oynadığı maçlarda sadece Gaziantep maçının son saniyelerinde yaptığı kurtarış akıllarda kaldı. Yediği goller, 'Vay nasıl olur' yorumunu kapsamıyorsa da büyük kaleci bunları da kurtarandır. Dolayısıyla Altay'ın performansını aşamadı. Şu da bir gerçek, ilk sezonlar her zaman zor olur. Muslera da Galatasaray'a geldiğinde iyi bir sezon geçirememişti, sonrasında toparladı ve fenomen oldu.

ÖMER ÜRÜNDÜL - DÜŞÜŞLER NORMAL!

Livakovic, son Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan'ın kalecisiydi. Hem Fenerbahçe'ye geldiği kulübü Dinamo Zagreb de hem de Hırvatistan Milli Takımı'nda istikrarlı ve başarılı bir grafiği vardı. Her kalecinin zaman zaman düşüş yaşadığı dönemler olabiliyor. Livakovic'in, sadece uzaktan şutlarla değil, karşı karşıya da yediği bazı hatalı goller de var. Olympiakos maçında hatası ikinci goldeydi. Bunlar onun kalitesini etkilemez ancak Fenerbahçe taraftarının da daha iyi bir Livakovic beklediği kesin. İki kulvarda birden yola devam ederken sarı-lacivertlilerin hiçbir hataya tahammülü yok.