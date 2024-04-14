Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko
Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.