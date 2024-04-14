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Giriş Tarihi: 14.4.2024 18:02 Son Güncelleme: 14.4.2024 18:05

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko

Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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