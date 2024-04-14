SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Denis Draguş için indirim baskısı

Trabzonspor, Denis Draguş için Standard Liege ile görüşmelerini sürdürürken, Belçika ekibi ilk etapta kapıyı 3 milyon Euro'dan açmıştı. Fakat Trabzonspor indirim konusunda yoğun baskı yapıyor. Dragus'un da Trabzonspor'da forma giymek istemesi, Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.

1 yıl kontratı kalan Draguş, kiralık oynadığı Gaziantep FK'da attığı 11 lig golüyle dikkat çekerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da 24 yaşındaki Rumen forveti çok istediği öğrenildi. Avcı, Dragus'u sadece forvette değil, kanatlarda da değerlendirmeyi düşünüyor. Draguş'un transfer konusunda Standard Liege'den kolaylık isteyeceği öğrenildi. (Fotomaç)

