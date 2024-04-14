Tarihi maçta kazanan Ankaragücü

Süper Lig'de yabancı VAR hakemi uygulaması, Ankaragücü-Gaziantep FK maçıyla hayata geçti. Ateş hattını ilgilendiren mücadelede Başkent ekibi, kırmızı- beyazlı rakibini geriden gelip 3-1 yenerek nefes aldı. Konuk Gaziantep, 7. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçti. Tarihi karşılaşmada görevlendirilen ilk yabancı VAR hakemi olan İspanyol Mario Melero Lopez, müdahalesiyle ev sahibi Ankaragücü'nün, Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu golü ofsayt uyarısıyla geçersiz kıldı.
İyice yüklenen sarı-lacivertli ekip, atakların meyvesini 31'de Efkan Bekiroğlu ile aldı: 1-1. İkinci yarıda baskısını sürdüren Emre Belözoğlu'nun takımı, 65'te Sowe'un golüyle üstünlüğü bulurken 3 dakika sonra Efkan füzesiyle skoru belirledi: 3-1. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 37'ye çıkarıp düşme hattından uzaklaştı.