Giriş Tarihi: 14.4.2024

Tarihi maçta kazanan Ankaragücü

Ligde yabancı VAR hakeminin ilk kez görev aldığı mücadele nefes kesti. Jevtovic’in golüyle geri düşen Başkent ekibi, Efkan (2) ve Sowe ile Gaziantep’i yendi. Monitör başındaki İspanyol Melero Lopez, 24’teki uyarısıyla A.Gücü’nün golünü geçersiz saydı