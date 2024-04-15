Arsenal ve Liverpool şok yaşadı! Premier Lig’de zirvenin yeni sahibi Manchester City

ASTON VİLLA MAĞLUBİYETİ ARSENAL'İ LİDERLİKTEN ETTİ

33'üncü haftaya lider giren Arsenal de kritik haftada puan kaybı yaşadı. Sahasında Aston Villa'yı konuk eden Arsenal rakibine 2-0 mağlup olarak liderliği Manchester City'e kaptırdı.

YENİ LİDER MANCHESTER CİTY

Arsenal ve Liverpool'un kayıp yaşadığı haftayı iyi değerlendiren Manchester City, Premier Lig'in yeni lideri oldu. Sahasında düşme hattındaki Luton Town'ı konuk eden Guardiola ve öğrencileri sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak rakiplerinden liderliği devraldı.

KAĞIT ÜSTÜNDE EN ZOR FİKSTÜR ARSENAL'İN

Ligde ilk 3 sırayı paylaşan Manchester City, Arsenal ve Liverpool'un 6'şar maçı kalırken, kağıt üstünde Arsenal'in fikstürü rakiplerine göre daha zorlu. Arteta ve öğrencileri kalan 6 haftanın 3'ünde Chelsea, Tottenham Hotspur ve Manchester United gibi zorlu takımlarla karşı karşıya gelecek. Manchester City ise Brighton'a konuk olacağı maçın ardından sırasıyla Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham ve West Ham United ile karşılaşacak.

Sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanan, Avrupa Ligi'nde de iç sahada Atalanta'ya 3-0 mağlup olan Liverpool; Fulham, Everton, West Ham United, Aston Villa, Tottenham ile karşı karşıya geldikten sonra iç sahada oynayacağı Wolverhampton maçı ile sezonu tamamlayacak.