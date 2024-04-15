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Giriş Tarihi: 15.4.2024 11:29

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Feyyaz Uçar'dan ayrılık kararı...

Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme! Feyyaz Uçar’dan ayrılık kararı...

Beşiktaş yönetiminde futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü olarak görev yapan Feyyaz Uçar'ın ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve kulübün efsane oyuncularından Feyyaz Uçar, takımın geldiği olumsuz durum sonrasında yönetimden ayrılma kararı aldı.

"GİT DENMEDEN GİTMESİNİ BİLİRİM"

Fanatik'in haberine göre; Uçar'ın yakın çevresine, "Ben bu işi gönülden yapıyordum. 'Gel' dediler geldim ve 'Git' denmesini de beklemeden gitmeyi bilirim. Ortada bir başarısızlık var ve sorumluluk alıp, konuyu yönetime taşıyacağım" dedi.

Uçar'ın, başkan Hasan Arat'la yapacağı görüşmenin ardından durumunun netleşmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Feyyaz Uçar'dan ayrılık kararı...
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