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Giriş Tarihi: 15.4.2024

Çaykur Rizespor Avrupa aşkına

Çaykur Rizespor Avrupa aşkına
LİGDE 4. sırayı alan takımın Avrupa'ya gideceği yarışta Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u zorlanmadan 3-0'lık skorla geçip son 5 maçta 4. galibiyetine ulaştı. Maça taraftarının müthiş desteğiyle başlayan Karadeniz ekibi, Olawoyin'in pasında 33'te Zeqiri ile üstünlüğü buldu ve soyunma odasına önde gitti: 1-0. Rize, ikinci yarıda da kontrolü elinde tutarken Zeqiri yine sahne alıp farkı açtı: 2-0. Sergen Yalçın yönetimindeki Antalya, yaptığı değişikliklerle oyunu dengelemeye çalışsa da yapamadı. Sonradan giren Gaich, skoru ilan eden golü attı: 3-0. Puanını 48 yapan Rizespor, 4'üncü Beşiktaş ile puanını eşitledi ve Avrupa inadını sürdürdü.
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Çaykur Rizespor Avrupa aşkına
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