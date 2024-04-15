Çaykur Rizespor Avrupa aşkına

LİGDE 4. sırayı alan takımın Avrupa'ya gideceği yarışta Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u zorlanmadanMaça taraftarının müthiş desteğiyle başlayan Karadeniz ekibi, Olawoyin'in pasındaRize, ikinci yarıda da kontrolü elinde tutarkenSergen Yalçın yönetimindeki Antalya, yaptığı değişikliklerle oyunu dengelemeye çalışsa da yapamadı.Puanını 48 yapan Rizespor, 4'üncü Beşiktaş ile puanını eşitledi ve Avrupa inadını sürdürdü.