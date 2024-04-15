Çaykur Rizespor Avrupa aşkına

LİGDE 4. sırayı alan takımın Avrupa'ya gideceği yarışta Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u zorlanmadan 3-0'lık skorla geçip son 5 maçta 4. galibiyetine ulaştı.
Maça taraftarının müthiş desteğiyle başlayan Karadeniz ekibi, Olawoyin'in pasında 33'te Zeqiri ile üstünlüğü buldu ve soyunma odasına önde gitti: 1-0.
Rize, ikinci yarıda da kontrolü elinde tutarken Zeqiri yine sahne alıp farkı açtı: 2-0.
Sergen Yalçın yönetimindeki Antalya, yaptığı değişikliklerle oyunu dengelemeye çalışsa da yapamadı. Sonradan giren Gaich, skoru ilan eden golü attı: 3-0.
Puanını 48 yapan Rizespor, 4'üncü Beşiktaş ile puanını eşitledi ve Avrupa inadını sürdürdü.