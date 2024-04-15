Derbinin kazananı Rams Başakşehir

AVRUPA kupası mücadelesi veren Başakşehir, İstanbul derbisinde deplasmanda ligde kalma savaşı veren Pendikspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. 18'de Thiam
'ın kafa golüyle Pendik üstünlüğü bulurken turuncu-lacivertliler, üst üste 36 ve 50'de Figueiredo ile cevap verdi: 1-2.
Pes etmeyen ev sahibi, 6 dakika sonra Midtsjö
ile eşitliği yakaladı: 2-2. Golün ardından 58'de kırmızı kart gören Welinton, Pendik'i 10 kişi bıraktı. Uzun süre giden beraberliğin ardından Pelkas, 80'de Başakşehir'e galibiyeti getirdi: 2-3.
Puanını 46'ya çıkaran Bozbaykuşlar, Avrupa şansına devam etti. 30'da kalan Pendik, ligde tutunma mücadelesinde vurgun yedi.