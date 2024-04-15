Fenerbahçe, Avrupa devlerini geride bıraktı!

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Geriye düştüğü karşılaşmada 3 puanı alana sarı-lacivertli takımın gollerini Edin Dzeko ve Batshuayi (Pen) kaydetti. Fenerbahçe bu maçı da geriden gelerek kazandı ve bu alanda Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

GERİDEN GELEREK EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM OLDU

2024 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım, Fenerbahçe.