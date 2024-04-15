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Giriş Tarihi: 15.4.2024 14:24 Son Güncelleme: 15.4.2024 14:25

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

AA
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı. Fenerbahçe, Olympiakos ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

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Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
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