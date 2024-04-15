Fenerbahçe'nin "nöbetçi golcü"sü Michy Batshuayi

BATSHUAYİ BU SEZON LİGDE SADECE 1 MAÇTA İLK 11'DE BAŞLADI

Bu sezon Fenerbahçe ligde 32 müsabakaya çıkarken, Batshuayi bunların sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı. Söz konusu mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenerken Belçikalı santrfor 3 golle galibiyeti getirdi.

Batshuayi, ligde kalan diğer 7 golünü ise sonradan oyuna girdiği müsabakalarda kaydetti. Türkiye Kupası'nda bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 müsabakada da ilk 11'de görevlendirilen Batshuayi, burada ise 6 golle takımına katkı sağladı.

Avrupa'da da sarı-lacivertli ekip toplamda 15 maç yaparken, Batshuayi bunların 12'sinde görev aldı. Söz konusu müsabakaların 10'una ilk 11'de başlayan golcü oyuncu, 2 maç ise sonradan oyuna dahil oldu. Batshuayi, bu kulvarda da 6 gol atmayı başardı.