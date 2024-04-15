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Giriş Tarihi: 15.4.2024 19:01 Son Güncelleme: 15.4.2024 19:02

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında | İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, liderliğini sürdürmek isterken, Akdeniz ekibi evinde puan veya puanlar alma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, liderliğini sürdürmek isterken, Akdeniz ekibi evinde puan veya puanlar alma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor:

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kererm Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında | İlk 11'ler belli oldu
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