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Giriş Tarihi: 15.4.2024 22:36 Son Güncelleme: 15.4.2024 22:37

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe'ye bakmıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe’ye bakmıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Fenerbahçe'ye bakmıyoruz. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

Son 6 hafta, daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Aynı ciddiyetle şampiyonluğu yakalamak istiyoruz.

"FENERBAHÇE'YE BAKMIYORUZ"

Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe'ye bakmıyoruz
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