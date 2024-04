Kocaeli seyircisi olmadan kazandı

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Davut Davul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Dk.46 Vukovic), Emir Ortakaya, Duhan Aksu, Yusuf Cihat Çelik, Candeias (Dk.85 Oğuz Ceylan), Amaral (Dk.79 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk64 Barış Alıcı), Sheidaev (Dk.79 Cem Ekinci)

Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Arda Kılıç (Dk. 86 Miraç Çakıroğlu), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk.86 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük (Dk.90+2 Berkay Özyazıcı), Şahin Dik (Dk.86 Emre Nizam), Alperen Köşker (Dk.46 Ali Akçay)

Goller: Dk.8 Sheidaev, Dk.76 Candeias (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk.11 Burak Öksüz, Dk.16 Sheidaev, Dk.67 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk.70 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor)