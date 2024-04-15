Liverpool ve Arsenal zirveyi City’e teslim etti

Ligin 33. hafta mücadelesinde Arsenal, eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı Emirates Stadı'nda ağırladı. Puan cetvelinde ilk 4 takım arasında yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Aston Villa, 84. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada Ollie Watkins'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 80. dakikada yerini Alex Moreno'ya bıraktı. Crystal Palace'a 1-0 yenilen Liverpool'un ardından Arsenal'in de kaybetmesiyle Manchester City zirvenin yeni sahibi oldu. Manchester City'nin 73 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, Arsenal ve Liverpool'un 71 puanı bulunuyor.